Tır, Hafriyat Kamyonuna Çarptı; Rumen Sürücü Yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'da, arıza nedeniyle sürücüsünün güvenlik şeridinde ilerlediği hafriyat kamyonuna aynı yöne giden TIR çarptı. Kazada, TIR'ın Romanyalı şoförü Vasile Pamdabologa ağır yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi TEM otoyolu Ağırmeşe piknik alanı mevkisinde meydana geldi. Edirne'den İstanbul'a giden Servet Sun, yönetimindeki 34 CCP 696 plakalı hafriyat kamyonu arıza yapınca emniyet şeridinde ilerlemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Romanya uyruklu Vasile Pamdabologa yönetimindeki IS 80 LOY plakalı TIR, hafriyat kamyonuna çarptı. TIR hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Rumen sürücü Pamdabologa'yı hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı