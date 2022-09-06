Tır, İşçileri Taşıyan Minibüse Çarptı: 5 Yaralı

Tır, İşçileri Taşıyan Minibüse Çarptı: 5 Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda TIR'ın fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli) (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda TIR'ın fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. C.Y yönetimindeki 04 AAK 259 plakalı TIR, virajda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu fabrika işçilerini taşıyan D.Y yönetimindeki 41 P 9842 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs bariyerlere çarparken, TIR ise devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Çekiciler yardımıyla kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikametine giden araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tır, İşçileri Taşıyan Minibüse Çarptı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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