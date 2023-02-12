TKP'den Orhan Aydın'ın acı kaybı için açıklama: 'Çok öfkeliyiz!'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş için Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) açıklama: 'Çok üzgünüz, öfkeliyiz!'

Tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da yıkılan bir binada enkaz altında kalmıştı.

Orhan Aydın, kurtarma çalışmaları için yardım çağrısında bulunmuş ve yetkililerden enkaza vinç sevk edilmesini talep etmişti. Ancak günlerce vinç gönderilemedi. Yetersiz müdahale nedeniyle kurtarılamayan Eylem'in cansız bedeni bugün sabah saatlerinde enkaz altından çıkarılmıştı.

'Çok Üzgünüz, Çok Öfkeliyiz!'

Eylem'in ölümünün ardından TKP'den yapılan açıklamada, "Tiyatro sanatçısı yoldaşımız, ağabeyimiz Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş’i göçük altında verdiği altı günlük yaşam savaşında kaybettik. Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz! Eylem Şafak Aydın Yetiş, yarın ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Ataköy’de defnedilecek. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr