TKP'den Orhan Aydın'ın acı kaybı için açıklama: 'Çok öfkeliyiz!'

TKP'den Orhan Aydın'ın acı kaybı için açıklama: 'Çok öfkeliyiz!'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş için Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) açıklama: 'Çok üzgünüz, öfkeliyiz!'

Tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da yıkılan bir binada enkaz altında kalmıştı.

Orhan Aydın, kurtarma çalışmaları için yardım çağrısında bulunmuş ve yetkililerden enkaza vinç sevk edilmesini talep etmişti. Ancak günlerce vinç gönderilemedi. Yetersiz müdahale nedeniyle kurtarılamayan Eylem'in cansız bedeni bugün sabah saatlerinde enkaz altından çıkarılmıştı.

'Çok Üzgünüz, Çok Öfkeliyiz!'

Eylem'in ölümünün ardından TKP'den yapılan açıklamada, "Tiyatro sanatçısı yoldaşımız, ağabeyimiz Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş’i göçük altında verdiği altı günlük yaşam savaşında kaybettik. Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz! Eylem Şafak Aydın Yetiş, yarın ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Ataköy’de defnedilecek. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Gündem
Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Tarkan açıklaması! Tarkan çok kızacak...
Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Tarkan açıklaması! Tarkan çok kızacak...
AKP'li isimler tarafından hedef alınan Haluk Levent'ten 'bağımsız denetçi' açıklaması
AKP'li isimler tarafından hedef alınan Haluk Levent'ten 'bağımsız denetçi' açıklaması
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Rönesans Rezidans'ın sahibini savundu: 'İdelist bir insan'
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Rönesans Rezidans'ın sahibini savundu: 'İdelist bir insan'
Yıkıcı deprem sonra Kahramanmaraş dağlarından korkunç görüntüler! Dumanlar yükseldi...
Yıkıcı deprem sonra Kahramanmaraş dağlarından korkunç görüntüler! Dumanlar yükseldi...
Hollywood yıldızı Angelina Jolie'den duygulandıran Kahramanmaraş paylaşımı
Hollywood yıldızı Angelina Jolie'den duygulandıran Kahramanmaraş paylaşımı
Oğuzhan Uğur, Babala TV'ye gelen bağışları 'para aklama' ihbarı üzerine AFAD'a aktaracak
Oğuzhan Uğur, Babala TV'ye gelen bağışları 'para aklama' ihbarı üzerine AFAD'a aktaracak
Kanal D'de yaprak dökümü! Sezona iddialı başlayan dizisi final yapıyor
Kanal D'de yaprak dökümü! Sezona iddialı başlayan dizisi final yapıyor