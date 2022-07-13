Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi

Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'da bulunan İHH gönüllüleri başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Resul Çerezoğlu, Ercan Ersoy ve İbrahim Chabane hayatını kaybederken, Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın yaralandı. Yaralılar bugün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Atatürk Havalimanına getirildi. Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (7)
Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (7)
Datça'da Orman Yangını (7)
Datça'da Orman Yangını (7)
Düğünde Maganda Kurşunu İle 2 Kişi Yaralandı
Düğünde Maganda Kurşunu İle 2 Kişi Yaralandı
Freni Patlayan Midibüsün Aracına Çarparak Yavaşlamasını Sağladı: 12 Yaralı
Freni Patlayan Midibüsün Aracına Çarparak Yavaşlamasını Sağladı: 12 Yaralı
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)
Eğitimci Arıkan Ve Şoförü Çiftlik Evinde Öldürüldü (2)
Eğitimci Arıkan Ve Şoförü Çiftlik Evinde Öldürüldü (2)