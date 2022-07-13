Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'da bulunan İHH gönüllüleri başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Resul Çerezoğlu, Ercan Ersoy ve İbrahim Chabane hayatını kaybederken, Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın yaralandı. Yaralılar bugün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Atatürk Havalimanına getirildi. Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı