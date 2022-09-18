Tokat Orman Yangını (1)

Tokat Orman Yangını (1)

TOKAT'ta Topçam yaylasında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Topçam yaylasında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Topçam Yaylası Çamlık bölgesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme arazözlerinin de takviye olarak gönderildiği bölgede yangına havadan da helikopterlerle müdahale ediliyor. (DHA)

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Tokat Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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