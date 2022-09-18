Tokat Orman Yangını (2)

Tokat Orman Yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIOrman işletme müdürlüğü arazözleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nün Merzifon'dan kalkan 2 helikopterin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu,...

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman işletme müdürlüğü arazözleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nün Merzifon'dan kalkan 2 helikopterin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ve Tokat Orman İşletme Müdürü Erhan Çotur bölgede incelemede bulundu. 5 hektarlık alanda hasar meydana geldiğini belirten Vali Hatipoğlu, "Çok hızlı bir şekilde yerden ilk müdahale başladı. Orman Genel Müdürlüğünün Merzifon'dan kalkan helikopterleri de müdahale etti. Bu yangınn gelişmesini önleyen en önemli faktör oldu. Yangını kontrol altına aldık. Gerekli her türlü tedbiri aldık" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tokat Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Devrilen Traktörün 14 Yaşındaki Sürücüsü Yaralandı
Devrilen Traktörün 14 Yaşındaki Sürücüsü Yaralandı
Türkiye Ağır Sıkletlerde Üç Altın Madalya Kazanarak Ülke Adına Bir İlke İmza Attı
Türkiye Ağır Sıkletlerde Üç Altın Madalya Kazanarak Ülke Adına Bir İlke İmza Attı
Tokat'ta Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2'si Ağır 4 Yaralı
Tokat'ta Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2'si Ağır 4 Yaralı
Fabrika İnşaatında Kaynak Yapılırken Çıkan Kıvılcım Yangına Yol Açtı
Fabrika İnşaatında Kaynak Yapılırken Çıkan Kıvılcım Yangına Yol Açtı
İzmir'de, Mobilya Fabrikasındaki Yangın Korkuttu
İzmir'de, Mobilya Fabrikasındaki Yangın Korkuttu
Çorum’da Orman Yangını
Çorum’da Orman Yangını
Virajı Alamayan Ehliyetsiz Sürücü Yayaları Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Virajı Alamayan Ehliyetsiz Sürücü Yayaları Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı