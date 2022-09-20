Tokat'ta Asfalt Şantiyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

Tokat'ta Asfalt Şantiyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

TOKAT'ta belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürüldü.

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu üzerinde bulunan Tokat Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde çıktı. MC 30 isimli petrol türevi asfalt yapı malzemesinin tanklara aktarımı sırasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah duman kaplarken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yüksekliği 10 metreye kadar ulaşan alevlere müdahale ederken yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Tokat'ta Asfalt Şantiyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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