Tokat'ta Ekmek Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, organize sanayi bölgesindeki bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde Aziz Karataş ait ekmek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı binaya müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Dursun Sansar ve Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayda can kaybının yaşanmadığı ifade eden Başkanvekili Sansar, "Yangının çıkış sebebi şu an belli değil. Yapılan incelemenin ardından belli olacak. Can kaybımız yok çok şükür. Hasar tespit çalışması yapılacak" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı