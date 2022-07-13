Tokat'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayaka'dan ilçe merkezine gelen Muhammed Ali Şahin (18) yönetimindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emirhan Başara (16), Yusuf Şahin (22), Taner Şahin (17) ve Rahim Şahin (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı