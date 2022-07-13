Tokat'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Tokat'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayaka'dan ilçe merkezine gelen Muhammed Ali Şahin (18) yönetimindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emirhan Başara (16), Yusuf Şahin (22), Taner Şahin (17) ve Rahim Şahin (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Togo'daki Kazada Ölen İhh Gönüllüsü Çerezoğlu, Toprağa Verildi
Togo'daki Kazada Ölen İhh Gönüllüsü Çerezoğlu, Toprağa Verildi
Çeşme'de Makilik Yangını (3)
Çeşme'de Makilik Yangını (3)
Datça'da Orman Yangını (4)
Datça'da Orman Yangını (4)
Ceyhun Kazancı: Planlarımıza Uygun Hareket Ediyoruz
Ceyhun Kazancı: Planlarımıza Uygun Hareket Ediyoruz
Manisa'da Orman Yangını; 2 Hektardaki Kızılçam Yandı
Manisa'da Orman Yangını; 2 Hektardaki Kızılçam Yandı
Van'da İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 8 Yaralı
Van'da İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 8 Yaralı
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış