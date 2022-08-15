Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4'ü Çocuk 8 Yaralı

Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4'ü Çocuk 8 Yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa'dan Niksar yönüne gitmekte olan Mustafa Yüksel (30) yönetimindeki 60 KA 116 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ozan Sağır'ın kullandığı 60 EM 727 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mustafa Yüksel yönetimindeki otomobil takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü ile otomobildeki Sündüz (58), Öznur (28), Abdulkadir (3), İpek Elif (9), Oğuz Kaan (3), Esma Sultan (1) ve Nezaha Yüksel (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün annesi olduğu öğrenilen ve otomobilde sıkışan Sündüz Yüksel, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4'ü Çocuk 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
(geniş Haber)şişli'de Silahlı Kavga: 1'i Polis 4 Yaralı
(geniş Haber)şişli'de Silahlı Kavga: 1'i Polis 4 Yaralı
Devrilen Traktörün Altında Kalan Baba Öldü, Oğlu Yaralandı
Devrilen Traktörün Altında Kalan Baba Öldü, Oğlu Yaralandı
Sancaktepe'de İki Araç Kafa Kafaya Çapıştı: 4 Yaralı
Sancaktepe'de İki Araç Kafa Kafaya Çapıştı: 4 Yaralı
Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (4)
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (4)
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Cinayette 1 Tutuklama
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Cinayette 1 Tutuklama
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)
Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)