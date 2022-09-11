Tokat'ta Orman Yangını

Tokat'ta Orman Yangını

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Tokat Valiliği de yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Reşadiye İlçesi, Saraykışla Köyü Frenk yaylası alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın, tüm kurum ekiplerimiz tarafından yapılan zamanında müdahele ile kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikata başlatılmıştır" denildi. (DHA)

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Tokat'ta Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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