Tostçu Mahmut’un Kurucusu Anıl Kurt’un Ölüm Yıl Dönümünde Ücretsiz ‘ütü Tostu’ Dağıtıldı

ADANA'da "Tostçu Mahmut" ismiyle ünlenen ve geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Anıl Kurt (27) için Türkiye genelindeki 25 şubede 15 bin ücretsiz "ütü tost" dağıtıldı.

Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ADANA'da "Tostçu Mahmut" ismiyle ünlenen ve geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Anıl Kurt (27) için Türkiye genelindeki 25 şubede 15 bin ücretsiz "ütü tost" dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl "ütü tostu" ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı minibüs, Adana-Niğde yolunda hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kurt, kazada hayatını kaybetti. Kurt'un ölüm yıldönümü nedeniyle Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, Türkiye genelindeki 25 şubesinde ücretsiz "ütü tost" ve tatlı dağıttı.

'ANIL USTAMIZIN İSMİ TÜM TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA YAŞAYACAK'

Anıl Kurt'un ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiğini belirten Karaca, "Bugün Türkiye geneli 25 şubede hem mevlit okutuluyor hem de tost dağıtılıyor. Burası bizim rahmetli Anıl kardeşimizle kurduğumuz ilk şubemiz. Onun adını her zaman anmaya devam edeceğiz. Türkiye geneli toplamda 25 şubede 15 bin tost dağıtacağız. Bu her sene artarak devam edecek. Anıl kardeşimiz vefat ettiğinde 3 şubemiz vardı. Yakın zamanda Avrupa ülkelerinde de şubelerimizi açacağız. Oralarda da Anıl ustamızın ismini yaşatacağız. Anıl ustamızın ismi tüm Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayacak" dedi.

Ücretsiz tost alıp Anıl Kurt adına dua eden müşterilerden Cümali Sökmen (66) ise,"Anıl kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz. Tost dağıtanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı