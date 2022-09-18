Tosya'da Anız Yangını; 50 Hektar Tarım Arazisi Zarar Gördü

TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde anız yangınında yaklaşık 50 hektar tarım arazisi ve çok sayıda meyve ağacı zarar gördü. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde Çaykapı Köyü Bozburun mevkisin anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu çevredeki köylere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 hektar tarım arazisi ve çok sayıda meyva ağacı zarar gördü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı