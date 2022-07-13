Tosya'da Traktör Şarampole Yuvarlandı: 10 Yaralı

Tosya'da Traktör Şarampole Yuvarlandı: 10 Yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı.

TOSYA(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Kazada traktör ve römorkta bulunan 10 kişi yaralandı.

Tosya'da İ.Ç. yönetimindeki 37 ER 019 plakalı traktör, Kargın köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte traktör ve römorkta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Freni Patlayan Midibüsün Aracına Çarparak Yavaşlamasını Sağladı: 12 Yaralı
Freni Patlayan Midibüsün Aracına Çarparak Yavaşlamasını Sağladı: 12 Yaralı
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)
Eğitimci Arıkan Ve Şoförü Çiftlik Evinde Öldürüldü (2)
Eğitimci Arıkan Ve Şoförü Çiftlik Evinde Öldürüldü (2)
Kadıköy'de İett Otobüsünde Korkutan Yangın
Kadıköy'de İett Otobüsünde Korkutan Yangın
Datça'da Orman Yangını (6)
Datça'da Orman Yangını (6)
Datça'da Orman Yangını (5)
Datça'da Orman Yangını (5)
Barcelona'ya Transfer Olan Emre Demir: Çok Başarılı Olacağıma İnanıyorum
Barcelona'ya Transfer Olan Emre Demir: Çok Başarılı Olacağıma İnanıyorum