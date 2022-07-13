Tosya'da Traktör Şarampole Yuvarlandı: 10 Yaralı

TOSYA(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Kazada traktör ve römorkta bulunan 10 kişi yaralandı.

Tosya'da İ.Ç. yönetimindeki 37 ER 019 plakalı traktör, Kargın köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte traktör ve römorkta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı