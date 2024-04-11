Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: "Belediyeye Siyaset Sokmama Kararlılığım Devam Ediyor"

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, makam odasından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin kaldırılmasıyla ilgili "Biz bu yola çıkarken belediyemizi siyasetten arındıracağımızı söylemiştik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bir yandan cumhurbaşkanıdır ama öbür yandan AK Parti'nin genel başkanıdır. Dolayısıyla o kurumdan içeri siyaset sokmama kararlılığım devam ediyor. Onun bir yansımasıdır. Kendi genel başkanımın da resmi orada yoktur. AK Parti Genel Başkanı'nın resmi o

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, makam odasından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin kaldırılmasıyla ilgili "Biz bu yola çıkarken belediyemizi siyasetten arındıracağımızı söylemiştik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bir yandan cumhurbaşkanıdır ama öbür yandan AK Parti'nin genel başkanıdır. Dolayısıyla o kurumdan içeri siyaset sokmama kararlılığım devam ediyor. Onun bir yansımasıdır. Kendi genel başkanımın da resmi orada yoktur. AK Parti Genel Başkanı'nın resmi olması da doğru değildir" dedi.

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu. Mumcu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ortahisar Belediye Başkanlık makamından fotoğrafının kaldırılması ile ilgili olarak "Sayın Başkan daha ilk günden hizmet yerine ideolojik belediyeciliğin işaretlerini veriyor. Hani parti rozetini çıkartmıştınız? Ülkemizin cumhurbaşkanının resmini makam odasından kaldırmakla başınız göğe mi erdi? İş yerine polemik yapan anlayış. Bana bir yerleri çağrıştırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİYASİ BİR KİMLİKTİR"

Ahmet Kaya, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Benim talimatımla kaldırıldı. Arkamızda hem Atatürk'ümüzün hem de Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Ben oraya Atatürk'ün bir vatandaşımızla konuşurken böyle çok mütevazi bir fotoğrafı vardır, özellikle o fotoğraf konsun istedim. O yapıldı kondu zaten ama dün bayram mesajı vermek için de arkamda bir düzenleme yapılmasını bizzat ben istedim. Rahmetli annemin babamın ve büyük Atatürk'ün fotoğrafı var arkamda. Şimdi biz bu yola çıkarken belediyemizi siyasetten arındıracağımızı söylemiştik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bir yandan cumhurbaşkanıdır ama öbür yandan AK Parti'nin genel başkanıdır ve yerel seçimlerde AK Parti adına bizzat siyaset yapmıştır, oy istemiştir. Hatta billboardlarda, afişlerde, bayrak direklerinde çok da resmi görünmüştür. Dolayısıyla siyasi bir kimliktir. Sadece Cumhurbaşkanı kimliğiyle olmuş olsaydı o resim elbette orada dururdu kaldırılmazdı. Ben sayın kendi genel başkanım, kendi partimin genel başkanının resmini orada asmazken AK Parti'nin genel başkanının resminin orada durması doğru değildir siyaseten. Ben o kurumdan içeri siyasete sokmayacağımı söylemiştim. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir kimliktir. Doğru mudur, siyasi kimlik değil midir Recep Tayyip Erdoğan? AK Parti Genel Başkanı’dır. Dolayısıyla o kurumdan içeri siyaset sokmama kararlılığım devam ediyor. Onun bir yansımasıdır. Kendi genel başkanımın da resmi orada yoktur. AK Parti Genel Başkanı'nın resmi olması da doğru değildir."

Anka Haber Ajansı