Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Kurulan İmza Standına Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı

Trabzon'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talepli imza kampanyası için kurulan standa bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(TRABZON) - Trabzon'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talepli imza kampanyası için kurulan standa bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzon'da. "Ekrem imamoğlu'na Özgürlük" sloganıyla düzenlenen imza kampanyası standına bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan bir kişinin tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 14:30 sıralarında ilimiz Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi’nde meydana gelen olayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. CHP İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir imza kampanyası sırasında, farklı bir ilden gelmiş ve ilimizde inşaat işçisi olarak çalışan, iki taksirle yaralama ve bir de Cumhurbaşkanına hakaretten üç adet suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanında bulunan kişiler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşmüş, olay sırasında F.A. isimli stand görevlisi kesici alet ile dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli B.G, güvenlik güçlerimiz tarafından kullandığı bıçakla birlikte anında gözaltına alınmış ve Başsavcılığa bilgi verilerek konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır. Trabzon Valiliği olarak, her türlü provokatif eyleme karşı vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Kentimizde huzur ve güvenliğin korunması adına tüm tedbirler alınmıştır."

Anka Haber Ajansı