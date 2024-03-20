Trabzonlu Emekli: "Sizleri Bizi Kurtarmaya Davet Ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon'da kürsüye çağırdığı emekli vatandaş çay-simit hesabı yaptı.

Seçim gezilerinde yaptığı konuşmalarda emeklilerin sorunlarını anlatan CHP lideri, Trabzon'da kürsüye emekli bir vatandaşı çağırdı. Emekli Ahmet Altunışık 10 bin lira maaş aldığını ve hergün çay-simit yese bile geçinemediğini anlattı. Altunışık, şöyle konuştu:

"2002’de sayın Cumhurbaşkanımız caminin önünde konuşmasında simit çay hesabı yapmıştı. Ve o zamanki dediğini şu an ben demeyeceğim. Yalnız bugünkü simit çay hesabını size vereceğim, emeklilerin ne çektiğini emekli olmayanlar da anlasın. Bugün bir çay 7,5 lira bir simit 10 lira. Ben eşimle kendimin hesabını yapıyorum. Sabahleyin 1 simit 2 çay yesem 25 lira, öğle 25 lira akşam, 25 lira, 75 lira. Ayda eder 4500 lira, geriye kalır 5500 lira. 5500 lira ile evime et, süt, yumurta, ekmek, telefon faturası, elektrik faturası hangisini ödeyeceğim? Onun için sizleri, bizi kurtarmaya davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı