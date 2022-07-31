Trabzonspor, Süper Kupa İle Kente Geldi

Trabzonspor, Süper Kupa İle Kente Geldi

Trabzonspor, 3'üncü kez kazandığı Süper Kupa'yla birlikte Trabzon'a döndü.

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, 3'üncü kez kazandığı Süper Kupa'yla birlikte Trabzon'a döndü. Bordo mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını sevinç gösterileriyle karşıladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek yeni sezonu Süper Kupa'ya uzanarak açtı. Maçın ardından konakladıkları otelde dinlenen bordo mavili oyuncular, bugün saat 15.00'te özel uçakla İstanbul'dan yola çıktı. Saat 16.20'de Trabzon'a ulaşan bordo mavili takım ve yönetim kurulu üyelerini, havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Havalimanından Süper Kupa'yla çıkan Vitor Hugo, sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarca alkışlandı.

Takıma izin veren teknik direktör Abdullah Avcı ile bazı oyuncular İstanbul'da kalarak kafileyle birlikte gelmedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların havalimanından çıkışı

Vitor Hugo'nun Süper Kupa'yı taşıması

(FOTOĞRAF)

Trabzonspor, Süper Kupa İle Kente Geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Hasta Ziyareti Yolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Hasta Ziyareti Yolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Burdur'da Orman Yangını (2)
Burdur'da Orman Yangını (2)
Büyükçekmece'de Villada Yangın
Büyükçekmece'de Villada Yangın
Esnafla Tartışınca Dikkat Çekmek İçin Yangın Çıkarmış
Esnafla Tartışınca Dikkat Çekmek İçin Yangın Çıkarmış
Hatay’da Orman Yangını (1)
Hatay’da Orman Yangını (1)
Köprüden Atlayıp Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı
Köprüden Atlayıp Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı
Otomobilin Çarptığı Kadının Öldüğü Kaza Kamerada
Otomobilin Çarptığı Kadının Öldüğü Kaza Kamerada