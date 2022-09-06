Trabzonsporlu Lahtimi Trafik Kazası Geçirdi

Trabzonsporlu Lahtimi Trafik Kazası Geçirdi

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Montasser Lahtimi kullandığı otomobili ile karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı.

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Montasser Lahtimi kullandığı otomobili ile karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada oyuncu yara almadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor'da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 19.00'da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde 34 EHH 962 plakalı otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.

(FOTOĞRAFLI)

Trabzonsporlu Lahtimi Trafik Kazası Geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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