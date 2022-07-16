Trafiğe Kapatılan Yola Giren Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Trafiğe Kapatılan Yola Giren Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

DÜZCE'de, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren motosikletin devrildiği kazada sürücü ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren motosikletin devrildiği kazada sürücü ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla gezmeye çıkan Ömer Kut yönetimindeki 81 EU 250 plakalı motosiklet, yol yapım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan ve mıcır dökülen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Kut ve Ayşe C., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Trafiğe Kapatılan Yola Giren Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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