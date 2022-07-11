Trafik Kazalarında 'bilinçli Taksir' Düzenlemesinin Öncüsü Boray Uras Hayatını Kaybetti

BAĞDAT Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin için, 21 günde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Boray Uras vefat etti.

Sevda SARIKAYA - Kubilay ÖZEV-İSTANBUL, (DHA)- BAĞDAT Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin için, 21 günde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Boray Uras vefat etti. Uras'ın trafik kazalarına dikkat çekmek için yaptığı yürüyüş kamuoyu oluşturmuş, Türk Ceza Kanunu'nda "Bilinçli taksir" düzenlemesi yapılmasında etkili olmuştu. Bir süredir kanser tedavisi devam eden Uras, cumartesi günü hayatını kaybetti. Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı