Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Diş Hekimi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Diş Hekimi Son Yolculuğuna Uğurlandı

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda trafik kazası sonucu diş hekimi Harun Koca hayatını kaybetti.

Ahmet YEŞİLMEN- İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA)-BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda trafik kazası sonucu diş hekimi Harun Koca hayatını kaybetti. Koca, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başakşehir TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, diş hekimi Harun Koca kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Koca'yı hastaneye götürdü ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkiye Diş Hekimleri Birliği delegelerinden ve İstanbul Diş Hekimi Odası geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden olan Koca için bugün Bahçeşehir Camii'nde ikindi namazından sonra tören düzenlendi. Koca'nın törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Diş Hekimi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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