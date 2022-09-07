Trafik Levhasına Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trafik Levhasına Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ANKARA'da trafik levhasına çarpan otomobilin savrularak ikiye ayrıldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da trafik levhasına çarpan otomobilin savrularak ikiye ayrıldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki 01 PN 353 plakalı otomobil, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi. Otomobil, ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Trafik Levhasına Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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