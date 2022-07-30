Trafoya Giren Hırsızlık Şüphelisi, Akıma Kapılıp Yaralandı (2)- Yeniden

Trafoya Giren Hırsızlık Şüphelisi, Akıma Kapılıp Yaralandı (2)- Yeniden

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Haberimizi, elektrik dağıtım firmasının farklı bir firma olması nedeniyle, düzeltip yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen trafoda akıma akıplan M.T., hafif yaralandı. Trafoya uyumak için girdiğini söyleyerek kendini savunan M.T., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Elektriklerin kesildiğini fark edip, dışarıya çıkan vatandaşlar, trafo içinden gelen "İmdat, yardım edin" çığlıklarını duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, trafonun kapısını açtığında, hırsızlıktan kaydı bulunan M.T.'yi yerde yaralı yatarken buldu. Hırsızlık için gelmediğini, yatmak için içeriyi girdiğini söyleyen M.T., bilmediği bir nedenden ötürü kabloların şase yapıp, kendisinin de akıma kapıldığını iddia etti. Toroslar EDAŞ yetkililerinin trafoda elektrik akımının olmadığını belirlemesinin ardından içerden çıkarılan M.T., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekiplerin trafodaki tamirat çalışmasının ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Trafoya Giren Hırsızlık Şüphelisi, Akıma Kapılıp Yaralandı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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