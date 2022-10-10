Traktör Devrildi; 5 Yaşındaki Oğuz Öldü, Babası Yaralı

Traktör Devrildi; 5 Yaşındaki Oğuz Öldü, Babası Yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Oğuz Atay (5) hayatını kaybetti, babası Ali Atay (34) yaralandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Oğuz Atay (5) hayatını kaybetti, babası Ali Atay (34) yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mevlütler Mahallesi Çağman mevkisinde meydana geldi. Ali Atay, yönetimindeki 19 NA 523 plakalı traktör, orman içindeki stabilize yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, tekerleğin altında kalan ve traktörde yolcu olarak bulunan Oğuz Atay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan baba Ali Atay ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Traktör Devrildi; 5 Yaşındaki Oğuz Öldü, Babası Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Eniştesini Sokak Ortasında Öldürmüştü; Bıçaklama Anı Kamerada
Eniştesini Sokak Ortasında Öldürmüştü; Bıçaklama Anı Kamerada
Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'da Kamyonet Ve Motosiklet Çarpıştı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü
Manisa'da Kamyonet Ve Motosiklet Çarpıştı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü
Eymen'in Katillerinin Cezası, İstinafta Onandı
Eymen'in Katillerinin Cezası, İstinafta Onandı
Manisa'da Lastiği Patlayan Süt Kamyoneti Devrildi; Şoför Yaralı
Manisa'da Lastiği Patlayan Süt Kamyoneti Devrildi; Şoför Yaralı
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Yakalama Kararı Verilen Karasu, Tutuklandı
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Yakalama Kararı Verilen Karasu, Tutuklandı