Traktör, Yol Kenarındaki Kayaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Traktör, Yol Kenarındaki Kayaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün yol kenarındaki kayaya çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün yol kenarındaki kayaya çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Düzağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Cahit B. yönetimindeki 01 RR 838 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cahit B.'nin yaralandığı, yanındaki Ferhat Şahbaz'ın (51) ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Şahbaz'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Traktör, Yol Kenarındaki Kayaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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