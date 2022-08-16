Traktörün Römorku Devrildi; 23 Mevsimlik İşçi Yaralandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Seçenyurdu köyüne mevsimlik tarım işçilerini götüren S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktörün römorku devrildi. Römorktaki 23 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralı işçilerin bazıları ambulanslarla, bazıları ise özel araçlarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyük bir bölümüne ayakta müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı