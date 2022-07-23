Trenin Çarptığı Otomobil Hurdaya Döndü; Karı- Koca Kazadan Yara Almadı

Trenin Çarptığı Otomobil Hurdaya Döndü; Karı- Koca Kazadan Yara Almadı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Kırlı (51) ile eşi Gülten Kırlı (49) kazadan yara almadan kurtuldu.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Kırlı (51) ile eşi Gülten Kırlı (49) kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir- Uşak seferini yapmakta olan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren İsmail Kırlı'nın kullandığı 45 ZC 3500 plakalı otomobile çarptı. Trenin çarpmasıyla önü parçalanan otomobil, raylara sıkıştı. Otomobilin hurdaya dönerken, sürücü İsmail Kırlı ile araçtaki eşi Gülten Kırlı, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil ise sıkıştığı raylardan jandarma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, yaklaşık 30 dakika duran seferler tekrar başladı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Trenin Çarptığı Otomobil Hurdaya Döndü; Karı- Koca Kazadan Yara Almadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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