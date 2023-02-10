TRT yayınında depremzedenin sorusuna sansür: “50 saat boyunca yalnızdık”

TRT yayınında depremzedenin sorusuna sansür: “50 saat boyunca yalnızdık”

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken, deprem sonrası yaşananların tartışması da giderek büyüyor. Muhalefet yetersizlik vurgusu yaparken TRT yayınında bir vatandaşın sorusu ekrana getirilmedi.

Depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının gecikmesi ve ardından bölgeye yapılan yardımlardaki koordinasyonsuzluk kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. İktidara bağlı medya ve kamu yayıncılığı yapması gereken TRT ise çaresizliklerini dile getiren depremzedeleri ‘yok sayma’ tavrını sürdürüyor.

YAYINI KESTİLER


Bu tavrın son örneği TRT1 ekranlarında yaşandı. TRT muhabiri, deprem bölgesinden canlı yayın yaparken aniden görüntüye giren yurttaş, "50 saat boyunca burayı yapayalnız bıraktıkları için memnunlar mı? Sorar mısınız? Sorun onlara, söyleyin…” dedi.

Depremzedenin bu sözleri üzerine TRT yayını bir anda kesildi. Yayını merkezden sürdüren spiker, “Şunu söyleyelim, çok zor bağlanmıştık ve arkadaşlarımız yayına hazır olduklarında tekrar bağlanacağız” açıklaması yapmak zorunda kaldı.

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