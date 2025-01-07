Trump Erdoğan’dan Övgüyle Bahsetti, Suriye'den Asker Çekme Konusu İçin "Bu Türkiye'yle İlgili Durum" Dedi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle bahsetti, "Çok akıllı bir adam. Adamlarını farklı şekillerde ve farklı isimlerle oraya gönderdi ve onlar da gidip orada (Şam) yönetimi ele geçirdiler" ifadelerini kullandı. ABD’nin gelecek başkanı ayrıca görev süresi başlamadan önce Gazze’de İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini aksi halde "Orta Doğu’da kıyametin kopacağını ve bunun kimse için iyi olmayacağını" söyledi.

(ANKARA) - ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle bahsetti, "Çok akıllı bir adam. Adamlarını farklı şekillerde ve farklı isimlerle oraya gönderdi ve onlar da gidip orada (Şam) yönetimi ele geçirdiler" ifadelerini kullandı. ABD’nin gelecek başkanı ayrıca görev süresi başlamadan önce Gazze’de İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini aksi halde "Orta Doğu’da kıyametin kopacağını ve bunun kimse için iyi olmayacağını" söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida Palm Beach’te bulunan malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Suriye’den ABD askerlerinin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Size bu konuda bilgi veremem çünkü bu askeri stratejinin bir parçası ancak bu Türkiye’yle ilgili bir durum" dedi. Trump sözlerine şöyle devam etti:

''Türkiye 2 bin yıldır orada farklı formlarda ve farklı isimlerle bulunan bir ülke ve Başkan Erdoğan benim bir dostum, sevdiğim ve saygı duyduğum birisi. Belirli kişilerin (Kürtlerin) peşine düşmemesini istediğimde bunu yapmayan kişi oydu. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz, Kürtler. (Erdoğan’ın) buna ne kadar devam edeceğini bilmiyorum çünkü onlar doğal düşmanlar."

Geçmişte Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin askeri operasyonuna karşı tavrını da hatırlatan Trump, Erdoğan'dan Suriye konusunda övgüyle söz etti. Trump, "Suriye'de olanlara bakarsanız, Rusya zayıfladı, İran zayıfladı ve o (Erdoğan) çok akıllı bir adam. Adamlarını farklı şekillerde ve farklı isimlerle oraya gönderdi ve onlar da gidip orada (Şam) yönetimi ele geçirdiler" diye konuştu.

"20 Ocak’tan önce rehineler teslim edilmezse Orta Doğu’da kıyamet kopar"

Trump'ın daha sonra Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff’u kürsüye çağırdı ve Gazze’de ateşkesin sağlanması için bu hafta Katar’da temaslarda bulunan Witkoff’un ateşkes hakkında bilgi vermesini istedi. Witkoff, Trump’ın 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak yemin edip göreve başlamasından önce Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehineler konusunda iyi haberler vermeyi umduğunu söyledi.

Witkoff, "Bence çok fazla ilerleme kaydediyoruz ve çok fazla şey söylemek istemiyorum, bence Doha'da gerçekten iyi bir iş çıkarıyoruz… Gerçekten büyük bir ilerleme kaydettik" dedi. Witkoff, bu gece veya yarın gece Doha'ya tekrar gideceğini söyledi.

Witkoff’un sözlerinin ardınan Trump, göreve geldiği güne kadar Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaması halinde "Orta Doğu'da kıyametin kopacağı" ifadesini tekrarladı. Trump "Bu Hamas için iyi olmayacak ve açıkçası hiçkimse için iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

"NATO ülkeleri savunma bütçelerini artırmalı"

Trump geçen ay, üyelerinin savunma harcamalarını arttırmaması halinde ABD'nin NATO'dan ayrılacağı yönündeki ifadelerini yinelemişti. Mar-a Lago'daki konuşmasında da NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini ifade etti ve “Hepsi bunu karşılayabilir ama yüzde 2 değil yüzde 5 oranında olmalılar... Avrupa, bizim koyduğumuz paranın çok daha küçük bir kısmını koyuyor. Aramızda bir okyanus var, değil mi? Neden Avrupa'dan milyarlarca ve milyarlarca dolar daha fazla para ödüyoruz” diye konuştu.

Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki pozisyonunu anladığını belirtti. Trump, Rusya'nın, NATO'nun Ukrayna ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini eskiden beri vurguladığını ancak Biden yönetiminin Ukrayna'nın NATO'ya katılabileceğini söyleyerek savaşı kışkırttığını söyledi. Trump "Bir noktada Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılabileceğini söyledi. Peki, o zaman Rusya'nın NATO'yu tam kapısının önünde bulması söz konusu" dedi. Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğine ne zaman karşı çıktığını sorması üzerine Trump, “Bunun her zaman anlaşılan bir durum olduğunu düşünüyorum... Bence bir anlaşma vardı ve sonra Biden bu anlaşmayı bozdu. Ukrayna ve herkes için tatmin edici bir anlaşmaydı. Ama Biden, "Hayır, NATO'ya katılabilmelisiniz," dedi” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı