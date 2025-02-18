Ttb'den Sağlık Çalışanlarını Hedef Gösterdiği Gerekçesiyle Ak Partili Sarıçam Hakkında Suç Duyurusu

Ttb'den Sağlık Çalışanlarını Hedef Gösterdiği Gerekçesiyle Ak Partili Sarıçam Hakkında Suç Duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında "Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım" ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında "Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım" ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TTB, "Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım" ifadeleriyle sağlık çalışanlarını hedef gösterdiği gerekçesiyle AK Partili Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. TTB'nin suç duyurusu dilekçesinde, bu tür söylemlerin, toplumun sağlık hakkını savunmak için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit ettiği ve şiddete zemin hazırladığı belirtildi. Söylemlerin, önleyici tedbirler almakla sorumlu, yasama faaliyetinde bulunan, milletvekili sıfatına sahip bir kamu görevlisi tarafından yapılmasının ayrıca tehlikeli olduğu ifade edilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı kararlı bir duruş sergilemektedir. Sağlık çalışanlarının güvenliği, sadece onların değil, aynı zamanda tüm toplumun sağlığının korunması için de temel bir önkoşuldur. Sağlık çalışanlarının hizmet verdikleri kişiler tarafından şiddete uğraması, sağlık sistemine olan güveni sarsmakta, toplumda ciddi huzursuzluklara yol açmaktadır. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkündür. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin, bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının önkoşulunu oluşturmaktadır. Sağlık hizmetinin kamusal niteliği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık personelinin hukuka aykırı fiillerle etki alına alınmasının aynı zamanda kamuya karşı işlenene bir fiil olduğunun kabulü de zorunludur."

Dilekçede, AK Partili Sarıçam'ın sözlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen "tehdit", 213. maddesinde düzenlenen "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", 217. maddesinde düzenlenen "kanunlara uymamaya tahrik" suçlarının maddi unsurlarını taşıdığı belirtildi. Dilekçede, Sarıçam hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi, iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılması talep edildi.

Anka Haber Ajansı

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