Tüfekle Yavru Köpeği Öldürdü, Hayvanseverler Tutuklanmasını İstedi

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA'da başıboş köpeklerin tavuklarına saldırdığını iddia eden A.Ü., sokak ortasında pompalı tüfekle yavru bir köpeği öldürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan A.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı. Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (UHAFED) Başkanı Metin Yıldırım, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

Olay, 10 Eylül'de Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi 1474 Sokak'a meydana geldi. Mahalledeki vatandaşların beslediği 3 aylık sokak köpeği, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.Ü. olduğunu tespit etti. Belden üzeri çıplak şekilde olay yerine gelen A.Ü.'nün bir süre çevrede yürüdükten sonra tüfeğini doğrulttuğu yavru köpeğe ateş ettiği anlaşıldı. Gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılan A.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı. A.Ü.'nün, ifadesinde, "Tavuklarıma saldırdıkları için rastgele ateş açtım. Amacım korkutmaktı. Saçmaların isabet etmesi sonucu köpek öldü" dediği öğrenildi.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan hayvanseverler A.Ü.'nün tutuklanıp cezalandırılmasını istedi. UHAFED Başkanı Metin Yıldırım da olaya tepki göstererek, "Görüntüler sonrası hayvanseverler camiasında büyük bir tepki oluştu. Biz de federasyon olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliktir. Bu insan çocuğa da kadına da herkese zarar verebilir. Acilen bu şahsın yargı önüne çıkarılmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Hayvana kötü muamele, şiddet fiilleri hapis cezasıyla karşılığını bulmalıdır. Tüylerim diken diken oldu. İnsana yapılan şiddet ile hayvana yapılan arasında fark görmüyorum. Bunlar masum. Üstelik meskun mahal içerisinde, evlerin arasında tüfekle ateş açıyor. Bunun mutlaka bir karşılığı olması lazım. Hayvanlara Şiddet Yasası'na göre 3 yıla kadar hapis cezası var. Tutuklanıp en azından cezaevine girmesi lazım yoksa hayvana karşı şiddetin devam edeceğini ve kötü örnek olacağını düşünüyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı