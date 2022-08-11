Tüfekten Çıkan Saçma 10 Yaşındaki Çocuğa İsabet Etti

Tüfekten Çıkan Saçma 10 Yaşındaki Çocuğa İsabet Etti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokakta oyun oynarken pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.Ç.A. (10), yaralandı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokakta oyun oynarken pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.Ç.A. (10), yaralandı.

Olay, saat 17.00 saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ç.A., arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynadığı sırada, silah sesleri duyuldu. Nereden ve kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, A.Ç.A.'nın koluna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Ç.A., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.A.'nın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Tüfekten Çıkan Saçma 10 Yaşındaki Çocuğa İsabet Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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