Tugay: İyilikleri Çoğaltalım Ki Dünya Herkes İçin Yaşanılabilir Olsun

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da 2 bin 500 kişiyle iftar yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Tugay, “Aşımızı, ekmeğimizi bölüşelim. İyilikleri çoğaltalım ki dünya herkes için yaşanılabilir bir yer olsun” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da 2 bin 500 kişiyle iftar yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Tugay, “Aşımızı, ekmeğimizi bölüşelim. İyilikleri çoğaltalım ki dünya herkes için yaşanılabilir bir yer olsun” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde, Karabağlar'da 2 bin 500 kişilik iftar verildi. Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ile binlerce yurttaşın katıldığı iftar programı, duaların okunmasıyla başladı. Günaltay Mahallesi'ndeki iftarda, yurttaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Tugay, fotoğraf çekmek isteyenleri de kırmadı. İftarın ardından konuşan Tugay, “Her akşam bir başka yerde yurttaşlarımızla, ailemizle birlikte iftar yapıyoruz. Bir masanın etrafında aynı duyguda birleşmek istiyoruz. Eğer bize yetki verirseniz, 5 yıl içinde bu güzellikleri artıracağız. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız” ifadelerini kullandı

“DAYANIŞMA İÇİN YANIMIZDA”

Mehmet Kılıçaslan'ın dayanışma için iftara katıldığını belirten Tugay, “Mehmet Başkanımla Mardin ziyaretim sırasında tanıştım. Partimiz ve Mardin için çok çalışmış insanlardan biri. Onun gibi yüzlerce dostumuz dayanışma için yanımızdalar. Ülkemiz birlik, beraberlik, barış içerisinde yaşasın istiyoruz” dedi. 21 Mart Nevruz Bayramı’nı hatırlatan Tugay, “21 Mart baharın, dostluğun bayramı. Bu bayramlar her zaman bizler için çok daha güzel geçsin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

“İYİLİKLERİ VE MUTLULUKLARI ÇOĞALTACAĞIZ”

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay birlikteliğin hayatın her alanında olması dileğinde bulunarak, “Bu sofralarımızı, dostluğumuzu, birlikteliğimizi büyüteceğimiz günler istiyoruz. Gelecek 5 yılda da sizlerle acı günleri ve tatlı günleri paylaşacağız. Dertlerimizi azaltarak iyilik ve mutlulukları çoğaltacağız. Büyük bir aile olacağız” diye konuştu.

“BU BİR DEMOKRASİ SEÇİMİDİR”

Mehmet Kılıçaslan da CHP'li belediye başkan adayları için oy isteyerek, şunları söyledi:

“Bu bir belediye başkanlığı seçim yarışı değil. Bu demokrasi seçimidir. Hak, hukuk, adalet ve tam bağımsız bir Türkiye için yapılması gereken, değerli arkadaşlarımıza tam destek vermektir. Çocuklarımızın, toplumun geleceği için bunu yapmak zorundayız. Ramazan ayında bile çocuklar yatağa aç giriyor. İşçilerin, memurların durumunu hiç söylemiyorum. Başkan adaylarımızı size emanet ediyoruz. İyi ki varsınız.”

Programda çocuklara oyuncak ve top da dağıtıldı.

Anka Haber Ajansı