Tüm Türkiye'de okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye yasta.. Meydana gelen deprem felaketinin ardından Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi.Milli Eğitim Bakanlığı kararı tüm ülkedeki okullar için geçerli olacak.