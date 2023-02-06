Tüm Türkiye'de okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?
Türkiye yasta.. Meydana gelen deprem felaketinin ardından Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi.Milli Eğitim Bakanlığı kararı tüm ülkedeki okullar için geçerli olacak.
Türkiye büyük acı yaşıyor. Gelen deprem haberi yürekleri dağladı. Alınan son dakika kararına göre Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi.
Okullar 13 Şubat'ta açılacak.
Genelge tüm ülkedeki okullara iletildi.
BAKANDAN AÇIKLAMA VAR
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar birazdan vatandanhaber.com'da olacak