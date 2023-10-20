Tunç Soyer, “Adaylığınızla İlgili Kılıçdaroğlu İle Bir Görüşme Oldu Mu?” Sorusuna, “Evet” Yanıtını Verdi

Tunç Soyer, “Adaylığınızla İlgili Kılıçdaroğlu İle Bir Görüşme Oldu Mu?” Sorusuna, “Evet” Yanıtını Verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) heyetinin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylığınızın gündeme geldiği ile ilgili basında haberler var. Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme oldu mu adaylığınıza ilişkin” sorusuna “evet” yanıtı verdi.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) heyetinin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylığınızın gündeme geldiği ile ilgili basında haberler var. Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme oldu mu adaylığınıza ilişkin” sorusuna “evet” yanıtı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Bergama’da; “Cumhuriyet'in 100. yılında 100 proje” başlıklı yatırım programı kapsamında atıksu ve yağmursuyu hattı projeleri ile 29 kilometrelik içme suyu hattı projesinin temel atma törenine katıldı. Soyer, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soyer, “İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) heyetinin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylığınızın gündeme geldiği ile ilgili basında haberler var. Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme oldu mu adaylığınıza ilişkin” sorusuna “evet” yanıtı verdi.

Anka Haber Ajansı

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