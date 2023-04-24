Tunç Soyer, Haftaya Toros'ta Taksicilerle Başladı

Tunç Soyer, Haftaya Toros'ta Taksicilerle Başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, haftanın ilk gününe, Toros Taksi durağında başladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Tunç Soyer, taksi esnafı ve şoförlerle kahvaltı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, haftanın ilk gününe, Toros Taksi durağında başladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Tunç Soyer, taksi esnafı ve şoförlerle kahvaltı yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere sayılı günler kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Soyer ile İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, güne Toros Meydanı’nda bulunan taksi durağında başladı. Haftanın ilk mesai gününde taksi esnafı ve şoförlerle kahvaltı yapan Başkan Soyer, seçimler hakkında yurttaşların görüşlerini aldı.

Anka Haber Ajansı

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