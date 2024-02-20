Tuncay Özkan: "Atatürk’e Saldırmak En Hafif Tabirle Bir Alçaklık Göstergesidir"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözlerine tepki gösterdi. Özkan, “Atatürk’e saldırmak, hakaret etmek, annesiyle, babasıyla ilgili küfürler dile getirmek en hafif tabirle bir alçaklık göstergesidir. Bu alçaklığın seviyesi, çukura kadar iner. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Bunu söyleyenlerin varlığının sebebi de Atatürk’tür” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözlerine tepki gösterdi. Özkan, “Atatürk’e saldırmak, hakaret etmek, annesiyle, babasıyla ilgili küfürler dile getirmek en hafif tabirle bir alçaklık göstergesidir. Bu alçaklığın seviyesi, çukura kadar iner. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Bunu söyleyenlerin varlığının sebebi de Atatürk’tür” dedi.

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katılıp çiftin nikah şahitliğini yaptı. Yılmaz, burada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Şevki Yılmaz’ın sözlerine tepki gösterdi. Özkan, bugün X hesabından bir video yayınladığı videoya “Atatürk'e saldırmak en hafifle tabirle bir alçaklık göstergesidir” notunu düştü.

Özkan, videoda şunları söyledi:

“Atatürk’e saldırmak, hakaret etmek, annesiyle, babasıyla ilgili küfürler dile getirmek en hafif tabirle bir alçaklık göstergesidir. Bu alçaklığın seviyesi, çukura kadar iner. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Bunu söyleyenlerin varlığının sebebi de Atatürk’tür. O nedenle ‘Kötü söz sahibine aittir’ deyip Mustafa Kemal sevgisini büyütmenin, Mustafa Kemal ile daha nice yüzyıllara gitmenin çalışması içinde olmak zorundayız. Siyasette, bilimde, eğitimde, hayatın her yerinde ‘Yaşa Mustafa Kemal paşa yaşa.’ Işığınla, aydınlanma devriminle, çok daha uzun yıllar yaşa.”

Anka Haber Ajansı