Tuncay Özkan: "En Önemli Şey Vatandaşlık Görevini Yerine Getirmek, Vatanını Seven Sandığa Gelsin"

Tuncay Özkan: "En Önemli Şey Vatandaşlık Görevini Yerine Getirmek, Vatanını Seven Sandığa Gelsin"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu İzmir Atatürk Lisesi’nde kullandı. Özkan, “Katılım çok önemli en önemli şey vatandaşlık görevini yerine getirmek, vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu İzmir Atatürk Lisesi’nde kullandı. Özkan, “Katılım çok önemli en önemli şey vatandaşlık görevini yerine getirmek, vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullandı. Özkan oy kullanmaya eşi Duygu Dikmenoğlu Özkan ile birlikte geldi. Özkan, okula girişinde vatandaşlarla sohbet etti. Özkan, 1258 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için eşiyle sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Tuncay Özkan oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede, "Türkiye için hayırlı uğurlu olsun katılım çok önemli en önemli şey vatandaşlık görevini yerine getirmek, vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

Anka Haber Ajansı

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