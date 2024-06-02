Tunceli Akpazar Belde Belediye Başkanlığı'nı Ak Partili Aday Kazandı

Yerel seçimlerin tekrarlandığı Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediyesi’ni kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Ali Aydın kazandı.

(TUNCELİ) - Yerel seçimlerin tekrarlandığı Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediyesi’ni kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Ali Aydın kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın 644 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu beldedeki seçimlerde, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy aldı. Bin 381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.

Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden YSK seçimi iptal etmişti.

Anka Haber Ajansı