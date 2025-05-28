Tunceli Ve Bilecik'e Yeni Vali Atandı, Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-mülkiye Başmüfettişliğine Getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı. Tunceli Valiliği görevinden merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı. Tunceli Valiliği görevinden merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul-Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Öte yandan, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Kasım 2024'te görevden alınmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun, 17 Mayıs'ta Tunceli'de PKK'lıları anmak için yapılacak bir toplantıya Ankara'nın talimatıyla izin vermek zorunda kalınca görev değişimi istediği iddia edilmiş ve ardından da İçişleri Bakanlığı merkeze çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşu üst kademe kamu yöneticiliklerine de atamalar yapıldı.

Bu kapsamda; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Zafer Öz atandı.

Aynı zamanda kararın ekinde, bir çok ilçeye yeni kaymakam atması gerçekleştirildi.

Anka Haber Ajansı