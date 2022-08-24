Tunceli'de Çığ Tünelinde Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

Tunceli'de Çığ Tünelinde Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

TUNCELİ- Erzincan yolunda, çığ tünelinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ- Erzincan yolunda, çığ tünelinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan çığ tünelinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 24 DK 249 plakalı otomobil ile 01 TM 966 araç, tünelde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 TM 966 plakalı otomobil, ters döndü. Kazada her 2 araçtaki 4 kişi, yaralandı. Yol, ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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