Tunceli’de Ev Ve Odunluk Yangında Kül Oldu

Tunceli’de Ev Ve Odunluk Yangında Kül Oldu

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 2 katlı bir evde ve odunlukta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 2 katlı bir evde ve odunlukta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evin birinci katı ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mazgirt ilçe merkezine bağlı Elti Hatun Mahallesi'nde 2 katlı bir evin ilk katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan ve içinde bir kaç ton odun bulunan odunluğa sıçradı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve Munzur Arama Kurtarma Derneği(MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında evin birinci katı ve bitişiğindeki odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Tunceli’de Ev Ve Odunluk Yangında Kül Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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