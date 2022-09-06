Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Orman Yangını (2)

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Orman Yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00...

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. (DHA)

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Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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