Tunceli'de Ormanda Örtü Yangını Söndürüldü

Tunceli'de Ormanda Örtü Yangını Söndürüldü

TUNCELİ'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin ve gönüllülerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin ve gönüllülerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Pülümür Vadisi'nde Alacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri ve gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi. Yüksek rakım ve arazinin engebeli olmasından dolayı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün çıkamadığı bölgede, yangına müdahale eden ekipler tırmık ve kürekle çalışmalarını sürdürdü. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Tunceli'de Ormanda Örtü Yangını Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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