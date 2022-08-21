Tunceli'de Örtü Yangını

Tunceli'de Örtü Yangını

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Mazgirt'in Aydınlık köyü kırsalında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgar ve kuru otlar nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için yaptığı müdahale sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğlen saatlerinde Tunceli ilimiz Mazgirt ilçesi Aydınlık Köyü mevkisinde başlayan örtü yangınına orman teşkilatımız, jandarmamız, civar ilçelerden gelen itfaiyeler ve vatandaşlarımız tarafından müdahale devam etmekte olup devam eden örtü yangını yerleşim alanlarımıza herhangi bir tehdit unsuru oluşturmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de Örtü Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yangında Alevler Arasında Kalan Yatalak Hasta İle Kediyi İtfaiye Kurtardı
Yangında Alevler Arasında Kalan Yatalak Hasta İle Kediyi İtfaiye Kurtardı
Feke’de Otomobil Uçuruma Düştü: 2 Yaralı
Feke’de Otomobil Uçuruma Düştü: 2 Yaralı
Pençe- Kilit Bölgesinde Pkk'lılarca Yangın Çıkartıldı
Pençe- Kilit Bölgesinde Pkk'lılarca Yangın Çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı