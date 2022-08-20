Tünelde Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Ağır Yaralandı

Tünelde Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Ağır Yaralandı

ZONGULDAK'ta, 71 metre savrulduktan sonra tünelin duvarlarına çarparak taklalar atan otomobilin sürücüsü Batuhan Şen (26), araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 71 metre savrulduktan sonra tünelin duvarlarına çarparak taklalar atan otomobilin sürücüsü Batuhan Şen (26), araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine giden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tünelinde meydana geldi. Batuhan Şen yönetimindeki 54 AFJ 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. 71 metre fren izi ölçülen kazada, otomobil önce servis yolu duvarına ardından da tünelin yan duvarına çarparak 21 metre boyunca takla attı. Kaza sırasında sürücü Şen araçtan fırlarken, otomobilin motor bloğu, arka koltuğu ve çeşitli parçaları da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yol kenarında yatan yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Şen, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tünelde Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adana’da Plastik Atık Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Adana’da Plastik Atık Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Sultangazi'de Lokantada Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Etti
Sultangazi'de Lokantada Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Etti
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 29 Yaralı (3)
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 29 Yaralı (3)
Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 15 Ölü, 31 Yaralı (15)
Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 15 Ölü, 31 Yaralı (15)
Derik’te Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 29 Yaralı (2)- Yeniden
Derik’te Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 29 Yaralı (2)- Yeniden
İki Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı
İki Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı
Rize'de Tur Midibüsü Devrildi: 24 Yaralı (2)
Rize'de Tur Midibüsü Devrildi: 24 Yaralı (2)