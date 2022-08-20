Tur İle Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 2'si Ağır, 25 Yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur otobüsü ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 25 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı sıralarında, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Z.K. (51) idaresindeki 63 AED 492 plakalı yolcu otobüsü, yolcu almak için duran G.A. (40) yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücü G.A.'yı çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Yolcu otobüsündeki 2'si ağır, 25 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular kaldırımda bekledi. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı