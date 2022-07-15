Tur Otobüsü Kazasında 41 Yaralıdan 39'u Taburcu Oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de tur otobüsünün yoldan çıkıp takla attığı kazada yaralanan 41 kişiden 39'u, taburcu edildi. Durumu ağır olan Almanya vatandaşı 2 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Ali Gürül yönetimindeki 07 HGK 90 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada, şoför Ali Gürül ve 1 turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist yaralandı. Yaralılar, Denizli ve Servergazi devlet hastaneleri ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, tedavileri tamamlanan 39 kişi taburcu edildi. Durumu ağır olan Almanya vatandaşı 2 turistin ise tedavilerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Bu arada otobüs şoförü Ali Gürül, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı