Tur Otobüsünün Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptığı Kaza Kamerada

Tur Otobüsünün Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptığı Kaza Kamerada

TRABZON'un Yomra ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı tur otobüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı.

Aleyna KESKİN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı tur otobüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. 5 aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Yomra ilçesi, Sancak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bölgeyi ziyarete gelen turist kafilesini taşıyan 61 ADV 481 plakalı tur otobüsünün sürücüsü O.N.K., Giresun yönüne giderken direksiyon başında aniden fenalaştı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 2 araç kara yolunda savrulurken, biri kaldırımda sürüklendi, mobilya taşıyan bir kamyonet ise beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım da aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tur Otobüsünün Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptığı Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Esenyurt'ta Lüks Sitedeki Cinayette 3 Gözaltı
Esenyurt'ta Lüks Sitedeki Cinayette 3 Gözaltı
Ezgi'nin Cinayet Şüphelisinin Bulunması İçin İlan Bastırıp, Sokaklara Astılar
Ezgi'nin Cinayet Şüphelisinin Bulunması İçin İlan Bastırıp, Sokaklara Astılar
Filiz, Ayrı Yaşadığı Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Öldürüldü
Filiz, Ayrı Yaşadığı Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Öldürüldü
İzmir Bşb Spor'dan Güreşte Dev Hamle
İzmir Bşb Spor'dan Güreşte Dev Hamle
Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Kayınpederini Öldürüp, 2 Baldızını Ağır Yaraladı (2)
Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Kayınpederini Öldürüp, 2 Baldızını Ağır Yaraladı (2)
Arkadaşının Tüfekle Vurduğu Mehmet Kurtarılamadı
Arkadaşının Tüfekle Vurduğu Mehmet Kurtarılamadı
Uyuşturucu Tacirleri Arasında 2 Kişinin Öldüğü Olaylarda 9 Sanığa 'ağırlaştırılmış Müebbet' Talebi
Uyuşturucu Tacirleri Arasında 2 Kişinin Öldüğü Olaylarda 9 Sanığa 'ağırlaştırılmış Müebbet' Talebi